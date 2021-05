Ο Στεφ Κάρι έγραψε ιστορία, μιας και για δεύτερη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της κανονικής περιόδου του NBA.

Μετά το 2016, ο “μπόμπερ” των Ουόριορς έφτασε ξανά σ’ αυτό το επίτευγμα, ενώ έγινε ταυτόχρονα και ο δεύτερος που το καταφέρνει σε ηλικία 33+, μετά τον Μάικλ Τζόρνταν.

Μετά την αποχώρηση του Ντουράντ και τον νέο τραυματισμό του Τόμπσον, ο Κάρι πήρε στις πλάτες του, τους Ουόριορς, πραγματοποίησε μεγάλες εμφανίσεις κι έχοντας 31.8 πόντους κατά μέσο όρο στη regular season κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ, αλλά και να βγάλει την ομάδα του στα play in, όπου οι “πολεμιστές” θα αντιμετωπίσουν τους Λέικερς για μία θέση στα πλέι οφ.

33-year-old STEPH CURRY is the second oldest Scoring Champion in NBA history!



Some of his best GMS this season

62 PTS, 8 3PT

57 PTS, 11 3PT

53 PTS, 10 3PT

49 PTS, 11 3PT

49 PTS, 10 3PT

47 PTS, 11 3PT

42 PTS, 11 3PT

40 PTS, 10 3PT

38 PTS, 11 AST pic.twitter.com/AHdaDApSri