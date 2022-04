Το φετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ μπαίνει στην τελική του ευθεία. Η κανονική σεζόν ολοκληρώθηκε με τα ζευγάρια για τα play off και τα play in να γίνονται γνωστά.

12 ομάδες του ΝΒΑ έχουν προκριθεί απευθείας στην post season και άλλες οκτώ θα δώσουν… μάχη για να κατακτήσουν τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια που θα τις στείλουν κόντρα στις δυο πρωτοπόρους της Ανατολικής και της Δυτικής Περιφέρειας.

Για τα play in στην Ανατολή, οι Νετς που τερμάτισαν στην 7η θέση θα αντιμετωπίσουν τους 8ους, Καβαλίερς ενώ οι Χοκς (9οι) θα κοντραριστούν με τους Χόρνετς που τερμάτισαν στην 10η θέση. Στην Δύση τώρα, οι Τίμπεργουλβς (7οι) θα παίξουν με τους Κλίπερς (8οι), ενώ οι 9οι Πέλικανς με τους Σπερς που τερμάτισαν στην 10η θέση.

Στο… ζευγάρι των play off με το μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αναμετρηθούν με τους Σικάγο Μπουλς.

Μαϊάμι Χιτ (1οι) – 8η θέση (Ένας εκ των Νετς- Καβαλίερς – Χοκς – Χόρνετς)

Μπόστον Σέλτικς (2οι) – 7η θέση (Νετς ή Καβαλίερς)

Μιλγουόκι Μπακς (3οι) – Σικάγο Μπουλς (6οι)

Φιλαντέλφια Σίξερς (4οι) – Τορόντο Ράπτορς (5οι)

Μπρούκλιν Νετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς (13/04, 02:00)

Ατλάντα Χοκς – Σάρλοτ Χόρνετς (14/04,02:00)

Φοίνιξ Σανς (1οι) – 8η θέση (Ένας εκ των Τίμπεργουλβς – Κλίπερς – Πέλικανς – Σπερς)

Μέμφις Γκρίζλις (2οι) – 7η θέση (Τίμπεργουλβς ή Κλίπερς)

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (3οι) – Ντένβερ Νάγκετς (6οι)

Ντάλας Μάβερικς (4οι) – Γιούτα Τζαζ (5οι)

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς (13/04, 04:30)

Νιου Όρλιανς Πέλικανς – Σαν Αντόνιο Σπερς (14/04, 04:30)

The NBA PLAYOFF PICTURE!



The #MetaQuestPlayIn Tournament starts Tuesday, April 12, and the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel starts Saturday, April 16. pic.twitter.com/M6p9PqBLj8