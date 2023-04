Η κανονική περίοδος του NBA ολοκληρώθηκε, με τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος να στρέφουν την προσοχή τους στα πλέι οφ.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσαν τη χρονιά με το καλύτερο ρεκόρ σε όλο το NBA, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Τα Ελάφια θα περιμένουν τον αντίπαλο που θα προκύψει από το play in tournament.

Υποψήφιοι αντίπαλοι των Μπακς είναι οι Χιτ, οι Χοκς, οι Μπουλς και οι Ράπτορς.

Τα ζευγάρια στην Ανατολική Περιφέρεια:

Μπακς – Χιτ ή Χοκς ή Ράπτορς ή Μπουλς

Σέλτικς – Χιτ ή Χοκς

Σίξερς – Νετς

Καβαλίερς – Νικς

Στη δυτική περιφέρεια οι Νάγκετς περιμένουν με την σειρά τους τον αντίπαλό τους από το play in tournament, με τους υποψήφιους να είναι οι Λέικερς, Τίμπεργουλβς, Πέλικανς και Θάντερ.

Τα ζευγάρια στη Δυτική Περιφέρεια:

Νάγκετς – Λέικερς ή Τίμπεργουλβς ή Πέλικανς ή Θάντερ

Γκρίζλις – Λέικερς ή Τίμπεργουλβς

Κινγκς – Γουόριορς

Σανς – Κλίπερς

