O Kώστας Σλούκας αποθεώθηκε από την Euroleague για την εμφάνισή του στην Κωνσταντινούπολη

Η εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Σλούκα στην Kωνσταντινούπολη, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, είχε ως αποτέλεσμα η λίγκα να αποθεώσει τον αρχηγό των «πράσινων» ανεβάζοντας ένα σχετικό video.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην σπουδαία νίκη με σκορ 81-76 απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, με τον έμπειρο μπασκετμπολίστα να έχει την τιμητική του.

Με ανάρτησή της στο twitter, η διοργανώτρια αρχή αποθέωσε τον Σλούκα, αναρτόντας ένα video με τις καλύτερες στιγμές του από την αναμέτρηση.

Big night for Sloukas in Istanbul on R4 @Paobcgr pic.twitter.com/rWDdXgcoHE