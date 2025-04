ΝΤΙΝ Καινούργιος μήνας και ενώ βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο της φετινής σεζόν σε πολλά από τα κανάλια τρέχουν… και δεν φτάνουν. Άλλωστε τα όσα κατέγραψε το κοντέρ της Nielsen για τον Μάρτιο δεν τα λες και… ευχάριστα, αφού τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία μέτρησης απείχε από το τηλεοπτικό τοπίο περίπου το 30% των τηλεθεατών. Ενδεικτικό της «λυπητερής» από τη Nielsen είναι ότι διψήφιο μέσο όρο (στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό) κατέγραψαν τα 4 κανάλια (MEGA,ALPHA,ANT1, STAR), ενώ τα υπόλοιπα ιδιωτικά (ΣΚΑΪ, ΟΡΕΝ) και τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης συνεχίζουν να σημειώνουν πολύ χαμηλές πτήσεις. Και μην βιαστείτε να… απαξιώσετε το κοντέρ της τηλεθέασης, γιατί σύμφωνα με αυτό προκύπτει και το μοίρασμα της διαφημιστικής πίτας που σεζόν με τη σεζόν… όλο και συρρικνώνεται. Οι μόνοι που δεν έχουν λόγο να ανησυχούν είναι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση που μήνα με το μήνα μπαίνει στο «ταμείο» της το ανταποδοτικό τέλος από τους Έλληνες πολίτες…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και «ανεβήκαμε» Αγία Παρασκευή, αξίζει να αναφέρουμε ότι αναμένουμε τις προτάσεις της νέας διοίκησης, που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια καινούργια, αλλά μόνο εγκρίσεις για τα όσα έχει αφήσει η προηγούμενη. Με πολλές από αυτές όχι μόνο να μην κερδίζουν τους τηλεθεατές, αλλά και να τους κάνει να αναρωτιούνται ποιος ο σκοπός τους. Ακόμα και «ιδέες», όπως η επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού «Τα Τετράγωνα των Αστέρων» σε κάνουν να απορείς αν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ βλέπουν τις εκπομπές τους ή απλά τις εγκρίνουν… κι ό,τι βγει ας βγει στον αέρα. Κρίμα γιατί με τη προχειράτζα «καίγεται» κι η Σμαράγδα Καρύδη που έχει αποδείξει πως είναι «αστέρι» (και) στην παρουσίαση…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αφού βρεθήκαμε στα τηλεπαιχνίδια ας παραμείνουμε σε αυτά. Στον ΣΚΑΪ λοιπόν αναζητούν κάποιο καινούργιο για τον Χρήστο Φερεντίνο που έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με το κανάλι του Φαλήρου, επιθυμώντας να αποφύγουν τη συνέχεια του Still Standing που δεν… στάντινγκ τόσο… σταθερά στους πίνακες τηλεθέασης. Δεδομένο θεωρείται το τέλος του «Η μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου» με τον Μάρκο Σεφερλή να συνεχίζει στον ΣΚΑΪ, αλλά κυρίως για να αναλάβει τη σατιρική εκπομπή του τα σαββατόβραδα, ενώ στις αρχές της ερχόμενης σεζόν θα δώσει το «παρών» και στη χώρα μας, το The Floor. Από την άλλη, στον ALPHA, έχουν πάρει μεν τα δικαιώματα δύο ακόμα τηλεπαιχνιδιών, αλλά οι επιδόσεις του Deal και τα ήδη αρκετά γυρισμένα επεισόδια του Money Drop, μας προϊδεάζουν δε, πως δεν θα περάσουν στο στάδιο παραγωγής τους και θα παραμείνουν, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά σε αυτά τα δύο. Στο τραπέζι του MEGA εξακολουθεί να βρίσκεται το Beat The Chasers , αλλά προς το παρόν έχει εγκριθεί μόνο το καθημερινό, το The Chasers με τη Μαρία Μπεκατώρου, για να συνεχίσει να «χτυπά» υψηλές τηλεθεάσεις, ενώ το BTC δεν έχει ακόμα λάβει έγκριση για κατασκευή σκηνικού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αντίθετα, το «Club του 1%», έχει πάρει μεν έγκριση από το STAR, αλλά όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενη Καμπάνα, «πάγωσαν» την κατασκευή του σκηνικού μέχρι νεοτέρας. Περιττό να αναφέρω ότι ο «Τροχός της Τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη θα συνεχίσει να γυρίζει… και να κερδίζει τηλεθεατές. Όπως και το «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 αλλά και ο Θάνος Κιούσης με το «5Χ5» καθημερινά, γιατί δεν είναι να… ψάχνονται στο κανάλι του Αμαρουσίου. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ψάξτε τη λύση στο σημερινό κουίζ που έχει σχέση με τηλεπαιχνίδι, στο γύρισμα του οποίου υπήρξε ένα περίεργο… παιχνίδι. Σε αυτό λοιπόν έλαβε μέρος πολύ στενό οικογενειακό μέλος υψηλόβαθμου στελέχους του σταθμού, κάτι το οποίο παραβαίνει τους κανόνες. Και σαν να μην έφτανε αυτό αλλά το στέλεχος πήγε στο γύρισμα και όσα είδε να γίνονται σε αυτό τα ανέφερε στον ανώτατο… πολύ «ανώτατο»… αξιωματούχο του καναλιού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το έμαθε το πρόσωπο που βρίσκεται στο «τιμόνι» του τηλεπαιχνιδιού και μπράβο… γιατί δεν σφύριξε αδιάφορα, αλλά τα έσουρε κανονικά στο στέλεχος για την «αναφορά» που έδωσε. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ