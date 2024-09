O Mάριο Χεζόνια όρμησε στον διαιτητή και αποβλήθηκε στο φιλικό Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

Ο Μάριο Χεζόνια βγήκε εκτός εαυτού, στη φιλική αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μονακό, με τον Κροάτη μπασκετμπολίστα να αποβάλλεται με τεχνική ποινή.

Μπορεί το παιχνίδι να είχε φιλικό χαρακτήρα, ωστόσο ο Μάριο Χεζόνια είχε μια άσχημη συμπεριφορά, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και νυν της Ρεάλ Μαδρίτης, να δέχεται 2 τεχνικές ποινές στην ίδια φάση από τον διαιτητή του αγώνα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα, γεμάτος νεύρα.

Ο λόγος για το ξέσπασμα του Χεζόνια, είχε να κάνει με ένα φάουλ που δεν δόθηκε στον ίδιο, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Κροάτη. Ωστόσο η συμπεριφορά και το τρομερό ξέσπασμα του Κροάτη, είχαν ως αποτέλεσμα ο ίδιος να πάρει νωρίς τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Mario Hezonja gets EJECTED in a friendly game against Monaco



