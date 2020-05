Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε ανάρτηση αναφέροντας τι κράτησε παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ “The Last Dance” για τον Μάικλ Τζόρνταν.

Συζήτηση με τους ακολούθους του στο Twitter άνοιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ρωτώντας τους τι είναι αυτό που τους εντυπωσίασε από το ντοκιμαντέρ “The Last Dance”. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αφού δέχτηκε διάφορες απαντήσεις, αποκάλυψε τι κρατάει αυτός από όσα είδε, γράφοντας χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

“Αυτό που κρατάω εγώ από τον Τζόρνταν και το “Τhe Last Dance” είναι ότι το να κυνηγάς το μεγαλείο είναι μια αποστολή ζωής”.

My MJ takeaway from the Last Dance documentary is that chasing greatness is a life mission.