O Αντετοκούνμπο είναι MVP κι εκτός παρκέ, η νέα υπέροχη κίνηση του (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί τόσο εντός όσο κι εκτός παρκέ. Ο Έλληνας φόργουορντ διέλυσε τους Κινγκς κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 128-115, ενώ μετά το τέλος του αγώνα φρόντισε να κάνει χαρούμενο έναν μικρό φίλο της ομάδας του Μιλγουόκι.

Όπως πήγαινε για τα αποδυτήρια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε τα παπούτσια του και τα χάρισε σ’ έναν μικρό φίλο των “Ελαφιών” με αποτέλεσμα να του δώσει μεγάλη χαρά.

Η υπέροχη κίνηση του Αντετοκούνμπο:

MVP on & off the court.@Giannis_An34 gives away his shoes after tonight’s game 🙏 pic.twitter.com/9It1MU6LvJ