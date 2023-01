Ο Ενόκ Μουεπού υπέστη το πρωί της Κυριακής (15/1) καρδιακή προσβολή και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 24χρονος πρώην παίκτης της Μπράιτον υπέστη καρδιακή προσβολή και διακομίσθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη χώρα του.

Ο Μουεπού, ο οποίος κατάγεται από τη Ζάμπια, έβαλε πρόωρο τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα λόγω πάθησης στην καρδιά.

Δεν έχουν περάσει, μάλιστα, αρκετές εβδομάδες από τότε που οι πρώην συμπαίκτες του στην Μπράιτον έκαναν προθέρμανση με φανέλες που έγραφαν το όνομα του και έφεραν τη φωτογραφία του.

From Chambishi to the @PremierLeague. 🇿🇲 pic.twitter.com/fbeWhILemF