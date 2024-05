O Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στην Αγγλία

O Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Αγγλία, όπως έγινε γνωστό από την ένωση αθλητικών συντακτών της χώρας.

Ο Φιλ Φόντεν ο οποίος διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, είδε την ένωση αθλητικών συντακτών της Αγγλίας να τον ψηφίζει ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστής της χώρας.

Ο διεθνής 23χρονος Άγγλος μέσος ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει σκοράρει 24 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, συγκέντρωσε το 42% των ψήφων και άφησε πίσω του τους Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ και τον συμπαίκτη του στη Σίτι, Ρόδρι.

«Είμαι πολύ περήφανος που κέρδισα αυτό το βραβείο. Τώρα επικεντρώνομαι στο να επιδιώξω να τελειώσω τη σεζόν όσο πιο δυνατά γίνεται και να προσπαθήσω να βοηθήσω τη Σίτι να κερδίσει περισσότερα τρόπαια», είπε ο Φόντεν.

