O Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ χορεύοντας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει προετοιμασία για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, με τον «Greak Freak» να δείχνει γεμάτος ενέργεια και διάθεση, αναρτώντας ένα video στο οποίο χορεύει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για την 12η σεζόν του με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, με τον πρωταθλητή το 2021 να θέλει τα «ελάφια» να φτάσουν ξανά στον τίτλο.

Κάτι το οποίο λόγο του τεράστιου ανταγωνισμού είναι αρκετά δύσκολο, ωστόσο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Ο «Greak Freak» λίγες εβδομάδες μετά που έφυγε από την χώρα μας για να περάσει την άλλη μεριά του Ατλαντικού και να ξεκινήσει προετοιμασία στους Μπακς, φαίνεται αρκετά ανανεωμένος και έτοιμος για τη νέα σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Σε video που ανέβασε στο twitter, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει τις χορευτικές του ικανότητες και δείχνει αρκετά χαρούμενος και ανυπόμονος για το πρώτο τζάμπολ στη σεζόν.

When you know the NBA season is about to start!!! pic.twitter.com/zUE3wHC4jD