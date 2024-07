O Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ανακοινώθηκε από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, τα συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ανακοινώθηκε από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να δίνει συγχαρητήρια στον ίδιο.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και τους Λος Άντζελες Κλίπερς, με τον 24χρονο μπασκετμπολίστα μετά το σύντομο πέρασμα του από τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μετά την ανακοίνωση του από τον σύλλογο της Καλιφόρνια, ο ΠΑΟΚ θέλησε να στείλει τα δικά του συγχαρητήρια στον ίδιο, με τους «ασπρόμαυρους» να αναφέρουν πως είναι περήφανοι.

It’s official

We are proud of @Kevinporterjr

Congrats KPJ and good luck

Once PAOK, always #PAOK https://t.co/f3Rj4geHeE