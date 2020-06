Η Premier League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των τεστ για τον κορονοϊό που έγιναν σε παίκτες και μέλη των ομάδων και ενημέρωσε πως υπάρχει ένα κρούσμα στην ομάδα της Τότεναμ.

Μόλις ένα τεστ για τον κορονοϊό ήταν θετικό, από τα 1197 που έγιναν στα μέλη των ομάδων της Premier League. To κρούσμα αφορά άτομο από την ομάδα της Τότεναμ, η οποία ενημέρωσε σε σχετική της ανάρτηση για το γεγονός, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιος είναι ο ασθενής.

“Ενημερωθήκαμε από την Premier League πως υπήρχε ένα θετικό τεστ για κορονοϊό μετά από τον τελευταίο γύρο ελέγχου στο προπονητικό μας κέντρο.

Εξαιτίας του ιατρικού απορρήτου, το όνομα δεν θα αποκαλυφθεί. Πρόκειται για ασυμπτωματικό άτομο προς το παρόν που θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση για επτά ημέρες, ακολουθώντας το πρωτόκολλο της Premier League, πριν υποβληθεί σε νέα τεστ”, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ομάδας.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre