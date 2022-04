Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ φημίζεται για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ο Καζάκος τενίστας τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα στο τουρνουά τένις του Μόντε Κάρλο, και πάλι για κακό λόγο.

Ο 24χρονος πρωταθλητής δήλωσε ότι μισεί το χώμα πριν λίγες ημέρες και σήμερα (13/4) αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του γιατί έτσι επιθυμούσε.

Συγκεκριμένα, ο Μπούμπλικ έφυγε από το γήπεδο, όταν δέχτηκε μπρέικ από τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα στο τρίτο σετ και έμεινε πίσω με 4-3!

Ο απρόβλεπτος τενίστας έδωσε το χέρι στον αντίπαλό του κι έδωσε πρόωρο τέλος στο παιχνίδι. Έτσι, ο Καρένιο πήρε την πρόκριση με 4-6, 7-6(3), 4-3 στον τρίτο του τουρνουά του Μόντε Κάρλο, όπου αγωνίζεται κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Once again 💀 this time Alexander Bublik retired after hitting a doublefault vs Pablo Carreño Busta in 3rd set. No physio requested https://t.co/2oZi1iV1SU pic.twitter.com/XK4TGoDRtd