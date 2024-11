O Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα έκανε 10 ράμματα μετά από κλωτσιά στο πρόσωπο

Ο Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα δέχτηκε μια δυνατή κλωτσιά στο πρόσωπο, στον αγώνα των «μπλαουγκράνα» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 4η αγωνιστική της League Phase στο Champions League, με το νεαρό αμυντικό να κάνει 10 ράμματα και για καλή του τύχη να γλυτώνει τα χειρότερα.

Ο Πάου Κουμπαρσί αποτελεί ένα από τα «διαμάντια» της Μπαρτσελόνα, με τον 17χρονο αμυντικό ο οποίος από την περασμένη σεζόν αγωνίζεται βασικός στην ισπανική ομάδα, να τραυματίζεται άσχημα και να χρειάζεται να κάνει 10 ράμματα, στο πρόσφατο παιχνίδι των Καταλανών απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για το Champions League.

Συγκεκριμένα ο νεαρός ποδοσφαιριστής σε μια διεκδίκηση της μπάλας δέχτηκε μια κλωτσιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άσχημα και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή, αφού το πρόσωπο του γέμισε με αίματα από το χτύπημα.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Μπαρτσελόνα δημοσίευσε 2 φωτογραφίες από τον Κουμπαρσί, ο οποίος έμοιαζε σαν να έχει βγει από ταινία δράσης!

Μάλιστα ο προπονητής του συλλόγου Χανς Φλίκ ανέφερε ότι ο 17χρονος στόπερ έπρεπε να κάνει 10 ράμματα, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει χτυπήσει σοβαρά, πέρα από μερικές ουλές.

Everything for the Club pic.twitter.com/8NibaXo1ON