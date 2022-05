Ο Τάμι Έιμπραχαμ πραγματοποιεί τη σεζόν της καριέρας του στη Ρόμα και σκόραρε ένα ακόμη κρίσιμο γκολ για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο κόντρα στη Λέστερ, χαρίζοντάς της την πρόκριση στον τελικό του Conference League.

Ο Άγγλος επιθετικός αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Τσέλσι έναντι ενός ποσού μικρότερου των 40 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η αξία του έχει πλέον “εκτοξευθεί”, όντας ο κορυφαίος Άγγλος επιθετικός τη φετινή σεζόν με βάση τους αριθμούς.

Ο Έιμπραχαμ έχει 25 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ρόμα και είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα τέρματα σε μία χρονιά στην ιστορία της ιταλικής ομάδας. Μένει να φανεί όμως, αν θα παραμείνει και του χρόνου στη Ρώμη, αφού η Τσέλσι μπορεί να τον πάρει πίσω με ένα ποσό της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Bagged 25 goals in his first season in Italy and scored the goal to send Roma to the Europa Conference League final.



Tammy Abraham 👏 pic.twitter.com/ntshzDPSXu