Η Euroleague αποκάλυψε τη νέα εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2023/24, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ μπορεί να μην έχει γνωστοποιήσει ακόμα την καινούργια του εμφάνιση, ωστόσο κάτι τέτοιο φρόντισε να κάνει η Euroleague.

Συγκεκριμένα η διοργάνωση η οποία οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν μια ανάσα από το να κατακτήσουν την περασμένη περίοδο, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, στην οποία φαίνεται ο Κώστας Παπανικολάου με την καινούργια φανέλα που θα φορά εκείνος και οι συμπαίκτες του.

Μάλιστα ο αρχηγός των Πειραιωτών δεν είναι μόνος του, αφού στο πλάι του βρίσκονται οι Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Μάριους Γκριγκόνις και Μάικ Τζέιμς.

Κάπως έτσι η Euroleague άθελα της έκανε spoil στους φίλους του Ολυμπιακού τη νέα φανέλα του συλλόγου.

