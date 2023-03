Ο προπονητής της εθνικής Σουηδίας, Γιάνε Άντερσον, είχε πρωτοφανή καβγά -στον “αέρα”- με σχολιαστή εκπομπής, λίγο μετά την άνετη επικράτηση των Σκανδιναβικών επί του Αζερμπαϊτζάν (5-0) για τα προκριματικά του Euro 2024.

Ο Γιάνε Άντερσον δέχθηκε κριτική από τον δημοσιογράφο, Μπόγιαν Τζόρτζιτς, για τον περιορισμένο χρόνο του Γέσπερ Κάρλσον στην εθνική Σουηδίας, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να ξεσπά.

«Τότε ο Ίσακ ή ο Γκιόκερες δεν θα παίξουν. Ποιος δεν θα έπρεπε να παίζει; είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιώ έντεκα ποδοσφαιριστές. Αν ήσουν προπονητής, ας έκανες σου άρεσε. Δεν αντέχω άλλο αυτή τη γκρίνια! Μόλις κερδίσαμε με 5-0 και κλαίγεστε. Κάθομαι εδώ μετά από ένα 5-0 και πρέπει να σας δώσω εξηγήσεις;»

«Δεν είστε υποχρεωμένος, αλλά εκπροσωπείτε 10 εκατομμύρια ανθρώπους», είπε ο σχολιαστής με τον προπονητή της Σουηδίας να απαντάει:

«Ποιον αντιπροσωπεύεις εσύ;», ρώτησε ο Γιάνε Άντερσον, με τον Μπόγιαν Τζόρτζιτς να εκλαμβάνει το σχόλιο ως αιχμή για τη σέρβικη καταγωγή του «Τη Σουηδία! Τι, υπαινίσσεστε, ότι έπρεπε να εκπροσωπώ άλλη χώρα; Τη Σερβία ίσως; Γιατί είστε τόσο επιθετικός; Είναι ντροπή! Κρίμα, για έναν προπονητή εθνικής ομάδας», απάντησε.

Έπειτα από μια παύση, ο Άντερσον τελικά έκλεισε το debate λέγοντας: «Αν ερχόμουν εδώ μετά από μια ήττα με 3-0, να το καταλάβω. Αλλά να έρχομαι εδώ μετά από ένα 5-0 και να πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντί σας; Αντίο σας», είπε και αποχώρησε.

Incredible scenes after Sweden’s 5-0 win over Azerbaijan!



Manager Janne Andersson loses it on live TV and has a heated clash with Bojan Djordjic after the former Man United man simply questioned Jesper Karlsson’s game time!



