Το 20ο συνέδριο του EFDN (Εuropean Football for Development Network) φιλοξενήθηκε στην Opap Arena, με εκπροσώπους κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων να αποθεώνουν το γήπεδο της ΑΕΚ.

Ο κ. Conal Murnin, Project Officer του Chelsea fc Foundation και η κ. Rachel Clarkson Head of Communications at City in thw Community μίλησαν με κολακευτικά λόγια για την OPAP Arena.

«Είμαστε εντυπωσιασμένοι με το γήπεδο. Οι εγκαταστάσεις είναι φανταστικές. Μπορείς να δεις τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να γίνει μοντέρνο και άνετο. Επίσης εντυπωσιάστηκα από τις εγκαταστάσεις Τύπου όπου έγιναν κάποιες δραστηριότητες, μιας και στη Μάντσεστερ Σίτι περνάμε πολύ χρόνο σε αυτές. Και ήταν πολύ ωραίο που τις διέθεσαν για το συνέδριο του EFDN», ανέφερε η εκπρόσωπος της Μάντσεστερ Σίτι.

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ, στο γήπεδο της ΑΕΚ το οποίο έχει φανταστικές εγκαταστάσεις και βλέπω την ιστορία της ομάδας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Τσέλσι.