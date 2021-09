Οπαδοί της Μπέρνλι και της Άρσεναλ αποφάσισαν να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές στις κερκίδες του «Turf Moor» μετά το τέλος της χθεσινής (18/9) αναμέτρησής τους για την Premier League.

Ξύλο, εκτόξευση αντικειμένων και μεγάλη ένταση συνέθεσαν το σκηνικό μετά τη λήξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Άρσεναλ για την 5η αγωνιστική της Premeier League το Σάββατο (18/9). Οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στις κερκίδες του γηπέδου, με τους ανθρώπους της ασφάλειας να αδυνατούν να σταματήσουν τις συγκρούσεις και την αστυνομία να επεμβαίνει τελικά, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπήρχαν τραυματίες ή συλλήψεις.

Fights breaking out between Burnley and Arsenal fans in the away end at full time pic.twitter.com/BlqbgHLelK