Η Γουότφορντ ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν στην Premier League και ο Σίσκο Μουνιόθ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της, πληρώνοντας το… μάρμαρο, μετά και την ήττα από τη Λιντς.

Ο Ισπανός τεχνικός έλυσε και επίσημα τη συνεργασία του με την ομάδα, η οποία φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για τον αντικαταστάτη του, ψάχνοντας μία… βόμβα.

Πιο συγκεκριμένα, τα αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η διοίκηση της Γουότφορντ βρίσκεται σε επαφές με τον Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος είχε οδηγήσει τη Λέστερ μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία και πέρυσι ήταν στον πάγκο της Σαμπντόρια στην Ιταλία.

Claudio #Ranieri ready to come back in @premierleague: talks ongoing to become new @WatfordFC Head Coach 🔥💪🏼 @SkySportsPL @SkySport @SkySports https://t.co/xdtz2Wtj4p