Οι ομάδες της Premier League κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί και τη νέα σεζόν η διαμόρφωση των κανονισμών για τις αλλαγές σε κάθε αγώνα, λόγω κορονοϊού, και οι “μεγάλοι” του αγγλικού πρωταθλήματος αναδείχθηκαν οι… χαμένοι της υπόθεσης.

Κι αυτό γιατί το Big6 της Premier League ήθελε να παραμείνει η συγκεκριμένη τροποποίηση του κανονισμού, όμως 11 ομάδες ψήφισαν εναντίον της κι έτσι από τη νέα σεζόν, οι αλλαγές σε κάθε παιχνίδι θα είναι οριστικά και πάλι, από τρεις για κάθε ομάδα.

Οι “μικροί” του πρωταθλήματος ήταν αντίθετοι στις περισσότερες αλλαγές, καθώς διαθέτουν λιγότερες λύσεις στα ρόστερ τους, σε αντίθεση με ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι, που μπορούν να έχουν παίκτες top class ακόμη κι από το… βάθος του πάγκου τους.

