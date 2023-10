Η Premier League κατάφερε να φέρει… κοντά τις ενώσεις φιλάθλων των 20 ομάδων της κατηγορίας, μετά την απόφασή της να “στείλει” το Γουλβς – Τσέλσι, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Με επιστολή τους στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, οι ενώσεις των οπαδών των 20 ομάδων της Premier League, ζητούν να μην διεξαχθεί στις 24 Δεκεμβρίου ο αγώνας ανάμεσα στη Γουλβς και την Τσέλσι.

Αυτός ο αγώνας θα είναι ο πρώτος που θα γίνει την παραμονή των Χριστουγέννων από τότε που συναντήθηκαν η Λιντς και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 24 Δεκεμβρίου 1995 και η δεύτερη φορά από το 1966.

Η απόφαση της Premier League επικρίθηκε από τους φιλάθλους και των δύο συλλόγων, λόγω της ταλαιπωρία στη μετακίνηση που συνεπάγεται το ταξίδι εκείνη την ημερομηνία, καθώς και από τον Μαουρίσιο Ποκετίνο, ο οποίος υποστήριξε τους οπαδούς, και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να περάσει την επέτειο γάμου του σε ξενοδοχείο με την ομάδα.

Τώρα, όπως εξήγησε η Ένωση Αγγλικών Υποστηρικτών (FSA), οι άλλες 18 επίσημες ενώσεις φιλάθλων των συλλόγων της Premier υποστήριξαν την κριτική και επέμειναν να γίνει όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί τις 23 Δεκεμβρίου, πριν μεταφερθεί κατά 24 ώρες.

«Η απόφαση να γίνει παιχνίδι την παραμονή των Χριστουγέννων είναι πολύ απογοητευτική και ασεβής για τους εργαζόμενους και των δύο συλλόγων και τους φιλάθλους», δήλωσαν οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας.

«Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι τα καλύτερα εκείνη την εποχή και εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν να ταξιδεύουν για να είναι με τις οικογένειές τους. Φέτος ήταν η Γουλβς και η Τσέλσι, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από εμάς στο μέλλον. Όλοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αλλά αφήστε ελεύθερη την παραμονή των Χριστουγέννων», πρόσθεσε η ένωση φιλάθλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Για άλλη μια φορά, οι οπαδοί δεν έχουν ληφθεί υπόψη και το χειρότερο είναι ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των ομάδων φιλάθλων για να ληφθεί αυτή η απόφαση», σημείωσε η ένωση φιλάθλων της Μάντσεστερ Σίτι.

Χθες (30/10) πάντως η Τσέσλι ανακοίνωσε ότι οι οπαδοί του συλλόγου θα ταξιδέψουν δωρεάν για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γουλβς για την Premier League την παραμονή των Χριστουγέννων. Απ’ τη μεριά τους, οι φίλοι των “μπλε” έχουν χαρακτηρίσει την αλλαγή ημερομηνίας «εντελώς απαράδεκτη».

