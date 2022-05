Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν κατάφερε για ένα… γκολ να οδηγήσει τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Premier League, αλλά αυτό δεν του αφαίρεσε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν.

Ο Γερμανός τεχνικός νίκησε στην άτυπη “μονομαχία” τον πρωταθλητή, Πεπ Γκουαρδιόλα, με την ομάδα του να παίζει συχνά πάνω από τις δυνατότητές της, διεκδικώντας τον τίτλο και σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Premier League τον ανέδειξε έτσι κορυφαίο προπονητή της σεζόν 2021-22, με τον ίδιο τον Κλοπ να δηλώνει σχετικά τα εξής: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα σε μία -ομολογουμένως- τρελή σεζόν. Την τελευταία αγωνιστική μόνο δύο ματς δεν είχαν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και στα υπόλοιπα παίζονταν τα πάντα. Οταν κερδίζεις ένα τέτοιο βραβείο, είτε είσαι ιδιοφυΐα, είτε έχεις το καλύτερο προπονητικό επιτελείο στον κόσμο, και εγώ είμαι εδώ με το επιτελείο μου που είναι το κορυφαίο».

Your @BarclaysFooty Manager of the Season…



🔴👏 Jurgen Klopp 👏🔴#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/EKpk5kf3A9