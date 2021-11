Η Νόριτς ανακοίνωσε κι επίσημα τη συμφωνία με τον Ντιν Σμιθ, ο οποίος και αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή στην ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη και του Χρήστου Τζόλη, με στόχο να “σώσει” τα “καναρίνια” από τον υποβιβασμό από την Premier League.

Ο Άγγλος τεχνικός βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στον πάγκο της Άστον Βίλα και θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Φάρκε στη Νόριτς, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2,5 χρόνων και μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Ο Ντιν έκανε μάλιστα και τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη συμφωνία, αναφέροντας τα εξής: «Είμαι χαρούμενος που θα δουλέψω εδώ. Τα προηγούμενα χρόνια έγινε εξαιρετική δουλειά και τώρα είναι δουλειά μου να συνεχίσουμε, να βελτιωθούμε και να πετύχουμε τον υπέρτατο στόχο της παραμονής στην Premier League. Η Νόριτς είναι ένα σπουδαίο club».

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC