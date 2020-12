Premier League: Ο Σαλάχ “έπιασε” τον Ρονάλντο (pic)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε ξανά για τη Λίβερπουλ και συνεχίζει να την οδηγεί στην κορυφή της Premier League για μία ακόμη σεζόν, με επιδόσεις καλύτερες κι από του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Για την ακρίβεια, ο Αιγύπτιος επιθετικός έφθασε τα γκολ του Πορτογάλου σούπερ σταρ στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχοντας πια 84 γκολ, όσα και ο Ρονάλντο στην καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Σαλάχ όμως έφθασε τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων σε μόλις 131 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ, ενώ ο CR7 χρειάστηκε 196 αγώνες με τους “κόκκινους διαβόλους” για κάτι αντίστοιχο. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, ότι ο Ρονάλντο βρέθηκε στην Premier League μόλις στα 19 του χρόνια και σε μία άλλη… εποχή για το ποδόσφαιρο γενικότερα, αφού αναφερόμαστε σε προηγούμενη δεκαετία (2003-09).

Mohamed Salah has as many PL goals as Cristiano Ronaldo in 65 fewer games 🤯 pic.twitter.com/RgKePeCMQp