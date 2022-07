Το αγγλικό ποδόσφαιρο “πάγωσε” ξανά πρόσφατα με νέες κατηγορίες για βιασμό σε ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο Τόμας Παρτέι της Άρσεναλ.

Στις αρχές του Ιουλίου κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένας 30χρονος παίκτης ομάδας του Λονδίνου συνελήφθη για βιασμό, χωρίς να γίνει γνωστό το όνομά του. Μία γυναίκα όμως έγραψε στο twitter ότι πρόκειται για τον Παρτέι της Άρσεναλ και μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και μηνύματα που αντάλλαξαν οι δυο τους, αφού τη βίασε όπως ισχυρίζεται.

Η γυναίκα με το όνομα deffonotchaur στα social media τον χαρακτηρίζει “κατά συρροή βιαστή” και στα μηνύματα φαίνεται να του λέει ότι η συμπεριφορά του μπορεί να χαρακτηριστεί “σεξουαλική επίθεση”, αφού προσπάθησε να βάλει το πέος στο στόμα της, ενώ η ίδια ήταν σε κατάσταση μέθης.

Στη Βρετανία πάντως, το θέμα έχει γίνει viral, με πολλά σχόλια και εναντίον της γυναίκας, αφού φαίνεται σε παλαιότερες αναρτήσεις της να κάνει λόγο για σεξ επί πληρωμή.

Thomas Partey is a serial rapist who has got lucky because the date he decided to rape me whilst we were on holiday together was 10 days before UK law changed allowing UK police forces jurisdiction over crimes committed outside the UK

For anyone trying to question the timeline



I told my friend immediately after it happened, she was on the trip with me. I texted him but he didn’t respond as he was out partying. He came back to tell me not to text him about it. Then told no one that I had just accused him. https://t.co/w7yIcnN8IV pic.twitter.com/RjkXPSUtQ7