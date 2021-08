Ο Χάρι Κέιν αποτελεί το πρόσωπο της επικαιρότητας σε ολόκληρη την Premier League, καθώς παραμένει άγνωστο αν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Τότεναμ, μετά το αίτημά του να αποχωρήσει για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι δύο ομάδες βρέθηκαν μάλιστα αντιμέτωπες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με τους “πετεινούς” να επικρατούν χωρίς τον Άγγλο στράικερ στη σύνθεσή τους.

Ο Κέιν επέστρεψε πάντως σήμερα (17/08) στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ και συμμετείχε για πρώτη φορά στην προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή της ομάδας, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος και έχει ζητήσει την παραμονή του στο σύλλογο.

Harry Kane has returned to training at Tottenham. It’s the first time he has trained with Nuno’s squad this season 👀 pic.twitter.com/B6p529ABRi