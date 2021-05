Ο προπονητής της πρωταθλήτρια Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς για δεύτερη φορά στην καριέρα του και αφιέρωσε το βραβείο στους νοσοκόμους και τους γιατρούς που πάλεψαν εδώ και ενάμιση χρόνοα με τον κορονοϊό.

Η Μάντσεστερ Σίτι κυριάρχησε φέτος στα αγγλικά γήπεδα και ο Πεπ Γκουαρδιόλα κέρδισε τη Δευτέρα (24/05) το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Premier League -για δεύτερη φορά στην καριέρα του- το οποίο κι αφιέρωσε στους γιατρούς και στους νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο.

«Θέλω να το μοιραστώ με τους συναδέλφους μου, αν δεν έχεις δυνατούς ανθρώπους να συναγωνιστείς, δεν μπορείς να γίνεις και εσύ καλύτερος. Η Premier League είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα στο οποίο έχω βρεθεί ως τώρα.

Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έδωσε η Μάντσεστερ Σίτι, μου προσφέρουν τα πάντα» ήταν τα πρώτα λόγια του Καταλανού τεχνικού μετά τη βράβευσή του απ’ τον θρυλικό σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αφιερώνοντας ακολούθως το τρόπαιο στους «…σε όλους τους γιατρούς και τις νοσοκόμες σε κάθε γωνιά του κόσμου για την καθημερινή τους μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού».

