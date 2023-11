Μια αλλαγή που -ενδεχομένως- μπορεί να καταπολεμήσει το διαχρονικό φαινόμενο των διαμαρτυριών των ποδοσφαιριστών προς τους διαιτητές, εμφανίζεται να εξετάζει η Premier League. Η κίτρινη κάρτα που θα συνοδεύεται με… μίνι αποβολή.

Σύμφωνα με τους «Times», η Premier League μελετά να κάνει μια μετατροπή του κανονισμού της κίτρινης κάρτας, που θα αφορά τους παίκτες που διαμαρτύρονται στους διαιτητές.

Εφόσον λοιπόν κάποιος ποδοσφαιριστής δεχθεί κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία προς τον ρέφερι –ή κινήθηκε απειλητικά εναντίον του έπειτα από κάποια απόφαση– θα αποβάλλεται για… δέκα λεπτά!

Ο διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB), Λούκας Μπρουντ, δήλωσε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα: «Οι παίκτες μπορεί να μην ανησυχούν τόσο πολύ για το να πάρουν κίτρινη κάρτα επειδή είπαν κάτι ακατάλληλο σε έναν διαιτητή, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά αν ξέρουν ότι σημαίνει ότι θα αποβληθούν για δέκα λεπτά και θα είναι εκτός γηπέδου.

Οι παίκτες που πλησιάζουν διαιτητές με επιθετικό τρόπο απλά δεν θα μπορούν να γίνουν πια ανεκτοί. Έχουμε δει ακόμα και περιπτώσεις όπου παίκτες σκόπιμα πάνε πίσω από έναν διαιτητή, με άλλους να έρχονται μπροστά του, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει».

