Η Μπάγερν Μονάχου παρουσίασε κατακόκκινη εμφάνιση για τη σεζόν 2024-25

Η Μπάγερν Μονάχου έχει μπροστά της το κρίσιμο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, αλλά παράλληλα παρουσίασε και τη φανέλα της για τη σεζόν 2024-25.

Η νέα εμφάνιση της Μπάγερν Μονάχου ξεχωρίζει για το κόκκινο χρώμα της και σε αυτό το φόντο έγινε και η παρουσίαση της κατακόκκινης φανέλας, στο video που δημοσίευσε η ομάδα.

Οι “Βαυαροί” συνεργάστηκαν για μία ακόμη χρονιά με τη γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών adidas για μία φανέλα που ξεχωρίζει για το χρώμα της. “Όλα στο κόκκινο” έγραψε η Μπάγερν Μονάχου στα social media.

#Advertisement | ALL IN RED 🔴



Introducing the new 24/25 FC Bayern Munich Home Jersey. Available Now:



🔗 https://t.co/R8CkNmfZWV#MiaSanMia pic.twitter.com/DeQZbZQ4Ky