O Κάσπερ Ρουντ βρέθηκε να χάνει από τον Μαρίν Τσίλιτς, αλλά τελικά… λύγισε τον αντίπαλο του στα 4 σετ (3-1) και πήρε μια ιστορική πρόκριση για τον τελικό του Roland Garros, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον κορυφαίο στον Grand Slam του Παρισιού, Ράφα Ναδάλ.

Ο 23χρονος Κάσπερ Ρούουντ, Νο8 στον κόσμο, έγινε ο πρώτος Νορβηγός που έφτασε σε τελικό Γκραν Σλαμ, επικρατώντας στον δεύτερο ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός απέναντι στον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς, πρώην Nο3 του κόσμου και νυν Νο23, με 3-1 σετ (3-6, 6-4, 6-2, 6-2).

Ο Ρουντ, ο οποίος δεν είχε παίξει ούτε σε έναν προημιτελικό σε Grand Slam μέχρι πριν λίγες μέρες, θα παίξει την Κυριακή (5/6) σε έναν τελικό και θα αντιμετωπίσει τον 13 φορές πρωταθλητή στο Παρίσι, Ραφαέλ Ναδάλ (πρώτη φορά θα βρεθούν αντιμέτωποι).

Ο Ισπανός, ο οποίος γιόρτασε σήμερα (3/6) τα 36α γενέθλιά του, προκρίθηκε μετά την εγκατάλειψη του Νο3 του κόσμου Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξιό του αστράγαλο στο τελείωμα του 2ου σετ το απόγευμα της Παρασκευής.

Pulling out all the tricks 🪄 #RolandGarros | @CasperRuud98 pic.twitter.com/iYBEgLriYb

Maiden Slam final mood 😃@CasperRuud98 becomes the first Norwegian man in history to reach a Grand Slam #RolandGarros pic.twitter.com/ShQEPIOwFh