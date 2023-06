Η Μιγιούο Κάτο από την Ιαπωνία χτύπησε άθελά της ένα ball girl με μπαλάκι, με αποτέλεσμα να αποβληθεί μαζί με τη συμπαίκτριά της, Αλντίλα Σουτιαντί, από το “διπλό” των γυναικών στο Roland Garros.

Οι Μπούζκοβα και Σορίμπες-Τόρμπο πέρασαν στον επόμενο γύρο του διπλού του Roland Garros στις γυναίκες, αφού είδαν τις Κάτο και Σουτιαντί να αποβάλλονται, μετά από μια αψυχολόγητη ενέργεια της Γιαπωνέζας αθλήτριας κατά τη διάρκεια του δευτέρου σετ.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 5ου game -και έχοντας δει το πρώτο σετ να πηγαίνει στις δυο αντιπάλους- η Κάτο έδιωξε το μπαλάκι μακριά και πέτυχε άθελά της ένα ball girl, που βρισκόταν στην απέναντι μεριά του τερέν.

Το ball girl έδειξε να δυσκολεύεται λίγο στις ανάσες και μάλιστα πλάνταξε στο κλάμα και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Παράλληλα, οι Μπούζκοβα / Σορίμπες-Τόρμπο φάνηκε να ενημερώνουν τον διαιτητή για το περιστατικό.

Η Κάτο πλησίασε την νεαρή κοπέλα, για να ζητήσει συγγνώμη και να δει αν είναι καλά. Λίγο μετά ενημερώθηκε από τον διαιτητή ότι -λόγω των κανονισμών- έπρεπε να αποβληθεί (σ.σ. αν και δεν το έκανε επίτηδες, οι κανόνες είναι ξεκάθαροι). Έτσι, το ματς χάθηκε για την Κάτ και την συμπαίκτριά της από την Ινδονησία.

Να αναφέρουμε ότι η Γιαπωνέζα τενίστρια (Νο.31 στον κόσμο στα διπλά( ήταν απαρηγόρητη, με την τροπή των γεγονότων.

A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girlpic.twitter.com/qaFHF8UpnT