Περίπου 5 μήνες πριν από το τουρνουά του 2024 (20 Μαΐου με 9 Ιουνίου), το Roland Garros παρουσίασε -με τη βοήθεια της τεχνολογίας- την εντυπωσιακή αφίσα της διοργάνωσης, στον Πύργο του Άιφελ.

Από το 1980 και μετά, οι διοργανωτές του Roland Garros έχουν αποφασίσει να λανσάρουν μια επίσημη αφίσα για το γαλλικό Grand Slam, την οποία επιμελείται κάποιος σύγχρονος καλλιτέχνης.

Η φετινή δημιουργία ανήκει στον Γάλλο Πολ Ρουστού. Ο 38χρονος αρτίστας τοποθετεί το κεντρικό κορτ του τουρνουά στον θρυλικό ποταμό του Παρισιού, Σηκουάνα, ενώ στο φόντο φαίνονται ιστορικά μνημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως ο Πύργος του Άιφελ. Παράλληλα, ο ήλιος έχει αντικατασταθεί από ένα μπαλάκι του τένις.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η αφίσα αυτή μπήκε σε πίνακα και ο Πύργος του Άιφελ πήρε ρόλο καβαλέτου και “σήκωσε” το έργο του Πολ Ρουστού, για να φανεί σε όλους τους πολίτες του Παρισίου.

Hang it i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶L̶o̶u̶v̶r̶e̶ on the Eiffel Tower: The official 2024 Roland-Garros poster Paul Rousteau brings Roland-Garros to the Seine Paul Rousteau/FFT 2024 | #RolandGarros pic.twitter.com/qF98eM948Z

