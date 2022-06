Η Κόκο Γκοφ ήταν “καταιγιστική” στο δεύτερο ημιτελικό και “διέλυσε” την έκπληξη του φετινού Roland Garros, Μαρτίνα Τρεβιζάν με 2-0 σετ (6-3, 6-1), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό.

Η 18χρονη Αμερικανίδα, Νο23 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Ιταλίδα, Νο59 στον κόσμο και θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ το Σάββατο (04/06) στο παιχνίδι για το τρόπαιο του γαλλικού Γκραν Σλαμ.

Η Πολωνή είναι φυσικά το φαβορί για την κατάκτηση ενός ακόμη κορυφαίου τίτλου, μετά το US Open, αφού ως Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη να χάσει στον τελικό από την Γκοφ, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό Γκραν Σλαμ.

18 years-old ✅

First Grand Slam Final ✅



Soak it up @CocoGauff, see you on Saturday!#RolandGarros pic.twitter.com/ZjDTQMGrez