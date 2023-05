Η προετοιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά για το Roland Garros συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στο Παρίσι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο Roland Garros, έχοντας πολύ δύσκολο έργο, καθώς βρίσκεται στο πάνω ταμπλό μαζί με τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τα δύο μεγάλα φαβορί, δηλαδή, για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο τον 29χρονο Τσέχο, Γίρι Βέσελι, και είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η πρεμιέρα του Τσιτσιπά αναμένεται να γίνει την Κυριακή (28/5), με τον Έλληνα πρωταθλητή να προπονείται με αμείωτους ρυθμούς στο Παρίσι, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.

Ready to slay on clay 🧱



Practice time with @steftsitsipas ⏰#RolandGarros pic.twitter.com/86sKCIIPxO