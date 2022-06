Ο Ράφαελ Ναδάλ έγραψε ξανά ιστορία στο Roland Garros, κατακτώντας το 14ο τρόπαιό του στο τουρνουά του Παρισιού για να φθάσει τους 22 τίτλους Γκραν Σλαμ στην καριέρα του.

Ο Ισπανός τενίστας είναι ο απόλυτος “κυρίαρχος” στη Γαλλία και μετά από την περσινή του ήττα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς επανήλθε δριμύτερος φέτος στα 36 του χρόνια, φθάνοντας στην κορυφή.

Μετά τον τελευταίο πόντο στον τελικό κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ ξέσπασε έτσι σε κλάματα, βγάζοντας προς τα έξω τη συγκίνησή του για το νέο τεράστιο επίτευγμα στη… μυθική του καριέρα.

King of Clay x 14 👑 @RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title #RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

All hail the King 👑 #RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/jIOvOirGgN

It never gets old 🏆#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/QrMdgRSq06