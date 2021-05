Ο «θρύλος» του Roland Garros, Ράφα Ναδάλ απέκτησε το δικό του άγαλμα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, με τα αποκαλυπτήρια να γίνονται σήμερα (27/5).

Στην 14η κατάκτηση του τουρνουά Roland Garros στοχεύει ο Ράφα Ναδάλ, που δικαίως θεωρείται «βασιλιάς του χώματος» στο παγκόσμιο τένις. Εξαιτίας του φοβερού ρεκόρ κατακτήσεων από 2005 ως και το 2020, οι διοργανωτές του Roland Garros του αφιέρωσαν ένα άγαλμα στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, αποκαλύπτωντάς το στο κοινό και τον ίδιο σήμερα (27/5).

A moment unlike any other for our greatest champion 😮#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/ioi1UbnfG4