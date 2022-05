Ο Αντρέι Ρούμπλεφ ήταν για ακόμα μία φορά αρνητικός πρωταγωνιστής. Ο Ρώσος τενίστας δεν μπόρεσε και πάλι να συγκρατήσει τα νεύρα του, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Σουνβού Κβον για το Roland Garros.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ προκρίθηκε στην επόμενη φάση, ωστόσο δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα με την εμφάνιση του. Ορισμένα άσχημα χτυπήματα του, μάλιστα, προκάλεσαν την έκρηξη του Ρώσου.

Ο 24χρονος τενίστας χτύπησε με δύναμη το μπαλάκι κατά τη διάρκεια του αγώνα και εκείνο χτύπησε με τη σειρά του το καπελάκι ανθρώπου που ετοιμαζόταν να «στρώσει» το χώμα.

Λίγο έλειψε δηλαδή να τον βρει στο κεφάλι…

Δείτε την αντίδραση του Αντρέι Ρούμπλεφ:

Anything to say my loveley TT, the last bastion of morality? Rublev almost rip off the assistant’s head… https://t.co/cmHILhUopQ pic.twitter.com/uDdeBH23ZP