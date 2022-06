Κοντράστ συναισθημάτων μεταξύ της θριαμβεύτριας του φετινού τελικού του Roland Garros, Ίγκα Σβιόντεκ και της φιναλίστ, Κόκο Γκοφ.

Αμέσως μετά τον τελευταίο της κερδισμένο πόντο κόντρα στην Κόκο Γκοφ και την κατάκτηση του Roland Garros, η Ίγκα Σβιόντεκ πήρε μια αγκαλιά την αντίπαλο της και έφυγε τρέχοντας για την εξέδρα του “Φιλίπ Σαντριέ”.

Η Σβιόντεκ πήγε στο σημείο όπου είχαν καθίσει οι δικοί της άνθρωποι και τους πήρε αγκαλιά, ενώ… ανέβηκε λίγα σκαλιά, για να βρει τον συμπατριώτη της και κορυφαίο επιθετικό, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Την ίδια στιγμή, ο Κόκο Γκοφ βρισκόταν στον πάγκο της και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της, για την ήττα της στον τελικό του Roland Garros. Οι δυο τενίστριες εμφανίστηκαν δακρυσμένες πάνω στο βάθρο. Η νικήτρια, τη στιγμή της ανάκρουσης του ύμνου της Πολωνίας και η Γκοφ, την ώρα των δηλώσεων της.

Coco Gauff breaks down in tears as Iga Swiatek storms to French Open glory in straight sets https://t.co/6m3aHYlcYe