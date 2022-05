Η Λέιλα Φερνάντεζ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Roland Garros, χάνοντας με 2-1 σετ [6-2, 6-7(4), 6-3], από την Μαρτίνα Τρεβιζάν, αλλά συγκλόνισε με την προσπάθειά της στον αγώνα για τα προημιτελικά του γαλλικού Γκραν Σλαμ.

Η 19χρονη Καναδή τενίστρια έδειξε να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι της και ήταν εμφανές από την αρχή της αναμέτρησης ότι δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως την επιφάνεια του κορτ, αλλά δεν σταμάτησε να “παλεύει” για την πρόκριση.

Η κάμερα “έπιασε” μάλιστα τον πατέρα της Φερνάντεζ να την προτρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα, αλλά η ίδια συνέχισε τον αγώνα και λίγο έλειψε να πετύχει μία θρυλική ανατροπή. Αρχικά ισοφάρισε σε 1-1 σετ και στη συνέχεια επέστρεψε από το 5-1, φθάνοντας δύο πόντους μακριά από την ισοφάριση, πριν “λυγίσει” τελικά από την Ιταλίδα αντίπαλό της.

🇮🇹 Martina Trevisan extends her win streak to 10 by defeating 🇨🇦 Leylah Annie Fernandez 6-2, 6-7, 6-3 in the #RolandGarros quarterfinals



Resilient effort from the teenager from Laval who saved a match point in the 2nd set & battled through a foot injury