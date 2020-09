Η Σερένα Γουίλιαμς αποσύρθηκε ξαφνικά από το Roland Garros και δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει ένα ακόμη Γκραν Σλαμ, στην τεράστια καριέρα της.

Η κορυφαία Αμερικανίδα τενίστρια, είχε προκριθεί στο δεύτερο γύρο του τουρνουά, αλλά λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα της με τη Βουλγάρα Τσβετάνα Πιρόνκοβα, όπου και ήταν το ξεκάθαρο φαβορί, ενημέρωσε τους διοργανωτές ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της απόφασής της, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για κάποιο τραυματισμό της 39χρονης τενίστριας, η οποία βρίσκεται στο Νο9 του κόσμου και στο US Open απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη.

BREAKING:@SerenaWilliams has withdrawn from the 2020 @RolandGarros.



More details to come: https://t.co/jBhldRkSW8#RolandGarros pic.twitter.com/CGe1d8I3bO