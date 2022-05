Ατυχές περιστατικό στον αγώνα της Ιρίνα Μπέγκου με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα στο Roland Garros, με την πρώτη να χτυπά κατά λάθος ένα αγοράκι στην κερκίδα.

Η Ρουμάνα τενίστρια ήταν εκνευρισμένη μετά από ένα χαμένο γκέιμ και ξέσπασε στη ρακέτα της, πετώντας την στον πάγκο. Παρότι δεν έβαλε όμως πολύ δύναμη, αυτή αναπήδησε και κατέληξε με απίθανο τρόπο στην κερκίδα, όπου χτύπησε ένα μικρό αγοράκι στο πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπέγκου πήγε στην κερκίδα για να ζητήσει συγγνώμη και πήρε αγκαλιά το παιδάκι, που στο μεταξύ είχε βάλει τα κλάματα. Η διαιτητής δεν την τιμώρησε πάντως, γεγονός που έφερε αποδοκιμασίες από την κερκίδα.

Begu just threw her racket into the stands and almost hit a kid, who ended up crying. Match stopped, supervisor called but she escaped from the default. Alexandrova pissed, crowd booing. Scenes. pic.twitter.com/5tcKDYW1yn