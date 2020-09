Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Γιουβέντους, ξεκίνησε με το.. δεξί τις υποχρεώσεις της και στη φετινή Serie A, αφού επικράτησε στην πρεμιέρα με 3-0 της Σαμπντόρια, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον 20χρονο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι.

Ο νεαρός Σουηδός ξεκίνησε βασικός δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα του Πίρλο, μετά την επιστροφή του από την Πάρμα (είχε πέρυσι 6 γκολ ως δανεικός) και σκόραρε το “παρθενικό” του γκολ με τη Γιουβέντους, ανοίγοντας το σκορ με τρομερό πλασέ στο 13΄.

Dejan Kulusevski 🇸🇪 off the mark for Juventus. Lovely finish. 🔥⚪️⚫️#JuveSampdoria #Kulusevski



