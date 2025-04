Sky Sports: «Ο Κάρλο Αντσελότι τελειώνει από τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Απριλίου»

Ο ταπεινωτικός αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από την Άρσεναλ στο Champions League έχει φέρει ακόμη πιο κοντά στην έξοδο τον Κάρλο Αντσελότι και το Sky Sports υποστηρίζει ότι ο Ιταλός τεχνικός μπορεί να αποχωρήσει οριστικά από την ομάδα στις 26 Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποφασίσει το “διαζύγιο” με τον Κάρλο Αντσελότι και μάλιστα θα προσπαθήσει να κάνει ένα “ηλεκτροσόκ” στην ομάδα, πριν το τέλος της σεζόν, με την ελπίδα ότι δεν θα χαθεί και το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Στις 26 Απριλίου 2025 είναι προγραμματισμένος ο τελικός στο Κύπελλο Ισπανίας και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η “Βασίλισσα” θα βάλει πρόωρο τέλος στη συνεργασία της με τον πολυνίκη προπονητή.

Sky Sports News understands that Carlo Ancelotti could leave Real Madrid after the Copa del Rey final on April 26 pic.twitter.com/HYLHDy9ulE