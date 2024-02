Super Bowl: O Τράβις Κέλσι τραγούδησε το «Viva Las Vegas» από το βάθρο των νικητών τη στιγμή που η Τέιλορ Σουίφτ «έλιωνε» από αγάπη

Ο Τράβις Κέλσι Kansas City Chiefs τράβηξε τα… φώτα με την παρουσία του στο Super Bowl LVIII και με όσα είπε από το βάθρο των νικητών. Η σύντροφός του, πολυβραβευμένη τραγουδίστρια, Τέιλορ Σουίφτ, δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα της από πάνω του. Τα φιλιά που αντάλλαξαν και έγιναν viral.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στο Λας Βέγκας και παρακολούθησε από κοντά τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσο να κατακτά το Super Bowl LVIII με τους Kansas City Chiefs (νίκησαν με 25-22 τους San Fransisco 49ers)

Ο Tight End των πρωταθλητών και η πασίγνωστη καλλιτέχνης αποτελούν το ζευγάρι της χρονιάς στις ΗΠΑ, με την πασίγνωστη και πολυβραβευμένη τραγουδίστρια να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στην εξέδρα, με τις αντιδράσεις της, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Κέλσι θριάμβευσε μαζί με τους Chiefs, ανέβηκε στο βάθρο των νικητών και -έχοντας στα χέρια του το τρόπαιο- τραγούδησε το “Viva Las Vegas” του Έλβις Πρίλσεϊ και τόνισε ότι θέλει να κάνει το three-peat (να κατακτήσει τρίτο σερί πρωταθλήματα), για να τραγουδήσει στη συνέχεια το “You have to fight, for your right to party” και να.. αποθεωθεί, τη στιγμή που η Σουίφτ τον παρακολουθούσε γεμάτη χαρά υπερηφάνεια.

Ο Κέλσι κατέβηκε από το βάθρο, για να βρει τη σύντροφό του, με το πασίγνωστο ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.

