Super League 2: Καταρτίστηκαν οι δυο όμιλοι της κατηγορίας

Γνωστοί έγιναν οι όμιλοι της Super League 2 (Βόρειος και Νότιος, μέχρι πρότινος) για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.

Καταρτίστηκαν οι Όμιλοι της Super League 2 που μετά την αποχώρηση του Ιωνικού θα διεξαχθεί με 20 ομάδες, οι οποίες θα διαιρεθούν σε 2 group (Α’ και Β’ όχι Βορράς, Νότος, όπως λέγονταν παλαιότερα).

Εξ αυτών ο εκάστοτε πρωταθλητής θα προβιβαστεί στη μεγάλη κατηγορία, ενώ θα πέσουν αθροιστικά 4 ομάδες, δηλαδή 2 από κάθε γκρουπ.

Α’ Ομιλος

ΑΕΛ

Ηρακλής

Εθνικός Νέου Κεραμμιδίου

Διαγόρας Ρόδου

ΠΑΟΚ Β’

Καμπανιακός

Μακεδονικός

Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Γιάννινα

Καβάλα

Β’ Ομιλος

ΑΕΚ Β’

Καλαμάτα

Χανιά

Κηφισιά

Αιγάλεω

Αστέρας Aktor Β’

Παναργειακός

Πανιώνιος

Ηλιούπολη

Παναχαϊκή

Το format

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα έχουμε, σε κάθε όμιλο, ξεχωριστά Play Off και Play Out όπως και πέρσι. Στα Play Off θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-5 και στα Play Out από την 6η και κάτω. Οι ομάδες θα διαιρέσουν τους βαθμούς τους κατά ήμισυ (/2), ενώ οι αγώνες και των Play Off και των Play Out θα είναι διπλοί, δηλαδή θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας. Ετσι δεν θα υποβιβαστεί κανείς απευθείας μετά την ολοκλήρωση της regular season, όπως συνέβη πέρσι

Μετά το φινάλε και των έξτρα πρωταθλημάτων θα προβιβαστούν στη μεγάλη κατηγορία οι πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (σ.σ. δύο αθροιστικά), ενώ θα πέσουν δύο από κάθε όμιλο (σ.σ. 4 αθροιστικά).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κανονική διάρκεια θα ισχύουν τα αντίστοιχα κριτήρια του ΚΑΠ, ενώ μετά το τέλος των Play Off και Play Out το κριτήριο θα είναι η ανώτερη θέση που έχουν καταλάβει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.