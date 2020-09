Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να “κατακτά” τον κόσμο και μετά το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του MVP στο NBA, βρέθηκε και στη λίστα του TIME, με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Η λίστα περιλαμβάνει πολιτικούς ηγέτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποθεώνεται στο σχετικό κομμάτι, από έναν θρύλο του αθλήματος, τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο μυθικός σέντερ των Μπακς και των Λέικερς, τονίζει μεταξύ άλλων, ότι ο “Greek Freak” είχε φέτος το κορυφαίο PER στην ιστορία του NBA, την ώρα που αποτέλεσε πρότυπο και εκτός γηπέδων, με τη συμμετοχή του στις πορείες κατά της αστυνομικής βίας, αλλά και στην απόφαση της ομάδας του να μην αγωνιστεί σε ματς των play off ως ένδειξη αντίδρασης στη δολοφονία του Τζέικομπ Μπλέικ.

Introducing the 2020 #TIME100 featuring the pioneers, artists, leaders, icons and titans who have had the most impact this year https://t.co/FA12jF1B2P