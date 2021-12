Ο Ολυμπιακός πέρασε αλώβητος κι από το ΟΑΚΑ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού για την 17η αγωνιστική της Euroleague και συνέχισε την ξέφρενη πορεία του προς τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Μετά τη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πήραν ρεπό και θα περάσουν πολύ καλά τα Χριστούγεννα.

Οι Πειραιώτες έκαναν, μάλιστα, ανάρτηση στο twitter, γράφοντας: «Καλημέρα! Όταν είχες μια εξαιρετική βραδύ και περιμένεις να έχεις και μια σπουδαία μέρα! Ρεπό!».

Το σχετικό μήνυμα συνόδευσε ένα gif με τον Κώστα Σλούκα να στέλνει φιλιά προς την κάμερα. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν εκ των κορυφαίων παικτών του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Kalimera! 😃



When you had a great night and you are going to have a great day too!!! Day Off!!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/SRpIaPs0KK