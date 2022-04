Κι όμως έμεινε! Ο Γιούργκεν Κλοπ φέρεται να έβαλε τέλος στα σενάρια, υπογράφοντας την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2026.

Παρά τις δηλώσεις και του ίδιου του Γερμανού για έναν ενδεχόμενο… κορεσμό του ίδιου και της ομάδας, η φετινή τρομερή σεζόν των “κόκκινων”, φαίνεται ότι του έδωσε νέο κίνητρο για να συνεχίσει να γράφει ιστορία στο Άνφιλντ.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το έγκυρο “The Athletic”, ο Κλοπ υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του για δύο ακόμη χρόνια και μέχρι το 2026, λίγο μετά τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ στο Champions League.



Jurgen Klopp has today signed a contract extension to keep him at Liverpool until 2026… #LFC



More from @David_Ornstein